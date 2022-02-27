В сельские школы Татарстана поставят оборудование для создания центров «Точка роста»

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер о поставке оборудования для создания центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Стоимость тендера составляет 137 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Источниками финансирования стали федеральный и республиканский бюджеты. В поставку оборудования по естественнонаучным и технологическим направленностям входят: цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, экологии, физиологии и расширенный робототехнический набор. Подать заявку можно до 9 марта, итоги подведут 11 марта. Контракт должен исполняться со дня заключения до 30 июня 2022 года включительно.

Фото: Максим Платонов

21 января стало известно, что семерых поставщиков Минобрнауки республики заподозрили в картельном сговоре. В ходе проверок выяснилось, что при проведении 17 аукционов в рамках нацпроекта «Образование» в 2019—2021 годах они подавали заявки, входили на электронную почту с одинаковых IP-адресов и осуществляли между собой многочисленные денежные переводы, в том числе перечисления по беспроцентным займам. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин