В КАМАЗе прокомментировали видео со «штурмом» столовой работниками завода

В пресс-службе КАМАЗа прокомментировали появившееся сегодня в социальных сетях видео со «штурмом» заводской столовой работниками предприятия.

На видеозаписи показано, как во время обеденного перерыва рабочие толпой вбегают в помещение и несутся в сторону раздачи еды. В ходе этого разбилось стекло в дверном проеме.

В компании объяснили это тем, что одна из вспомогательных столовых АВЗ, где обедают работники из разных подразделений не только этого завода. На КАМАЗе отметили, что в основных столовых предприятия такой проблемы нет. В них провели ремонт, заменили оборудование, и процесс приема пищи организован без таких проблем, как показаны на видео. Кроме того, на предприятии реализуют программу модернизации рабочих мест и улучшения условий труда, в рамках которой сделают ремонт во всех столовых.

Фото: vk.com/public1191183

Сегодня также на КАМАЗе не исключили, что проиндексируют зарплаты сотрудникам в конце 2022 года в дополнение к майской индексации. По словам замгендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанны Халиуллиной,

возможность еще одной индексации до конца года зависит от объемов продаж автомобилей во втором и третьем кварталах. Если у компании будет возможность проиндексировать зарплаты, об этом сообщат дополнительно.

Дарья Акимова