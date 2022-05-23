КАМАЗ назвал условие для второй в 2022 году индексации зарплат сотрудникам

На КАМАЗе не исключили, что проиндексируют зарплаты сотрудникам в конце 2022 года в дополнение к майской индексации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгендиректора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанну Халиуллину.



По ее словам, возможность еще одной индексации до конца года зависит от объемов продаж автомобилей во втором и третьем кварталах. Если у компании будет возможность проиндексировать зарплаты, об этом сообщат дополнительно.

В бизнес-плане предприятия на текущий год индексация зарплат была запланирована на 1 июля, однако руководство перенесло ее на 1 мая в связи с ростом цен. В мае КАМАЗ проиндексировал зарплаты сотрудникам на 5,2%.

Фото: realnoevremya.ru

По информации компании, среднесписочная численность персонала по группе технологической цепочки КАМАЗа в первом квартале текущего года составляет 31,9 тысячи человек. В октябре прошлого года индексация зарплат сотрудников составляла 4,3%.

Маргарита Головатенко