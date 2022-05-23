В Татарстане пойдет под суд директор компании по делу о хищении из бюджета более 2,5 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего директора и единственного участника общества с ограниченной ответственностью «РУСМАН» — его обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что с октября 2015-го по ноябрь 2016 года фигурант дела использовал свое служебное положение и представил по бизнес-проекту заведомо ложные сведения о приобретении оборудования для производства металлоизделий за счет субсидий из бюджета Татарстана на поддержку малого и среднего предпринимательства. Так, обвиняемый похитил более 2,5 млн рублей бюджетных средств.

Мужчина полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направят в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Фото: Максим Платонов

В конце прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего бывшего заместителя директора «Полистройкапитал». Его обвиняют по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Следствие считает, что мужчина в 2015 году по предварительному сговору с неустановленным лицом организовал хищение денежных средств предприятия.

Маргарита Головатенко