В Татарстане экс-заместителя директора компании обвинили в мошенничестве на 30 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего бывшего заместителя директора «Полистройкапитал». Его обвиняют в «Мошенничестве» ( ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Неправомерном обороте средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, 7 августа 2015 года мужчина по предварительному сговору с неустановленным лицом организовал хищение денежных средств предприятия. Он подделал платежное поручение по фиктивному договору о взаимоотношениях с аффилированным московским предприятием «Строй Снаб».

Фото: прокуратура РТ

Воспользовавшись доверием своего руководителя, обвиняемый похитил 30 млн рублей. Их перечислили на расчетные счета сначала московской фирмы, а затем еще шести аффилированных предприятий.

После этого мужчина скрылся, его объявили в розыск. В феврале 2022 года его задержали и заключили под стражу. Свою вину мужчина частично признал.

Во время следствия он частично возместил причиненный преступлением ущерб — на счет предприятия возвратили около 20 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Расследование в отношении неустановленного соучастника продолжается — уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Татьяна Леухина