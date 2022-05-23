Суд оштрафовал челнинца на 40 тысяч рублей за уклонение от призыва в армию

Набережночелнинский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя, которого признали виновным в уклонении от призыва в армию (ч. 1 ст. 328 УК РФ), сообщили в пресс-службе горсуда.



Установлено, что в 2020 году в периоды с апреля по август и с октября по конец декабря челнинец уклонялся от призыва в армию. Для освобождения от призыва у жителя автограда не было уважительных причин и законных оснований. Повестки из военкомата он неоднократно получал.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Вину мужчина признал. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

В марте в Высокогорском районе было возбуждено уголовное дело против 26-летнего мужчины, который уклонялся от призыва в армию. С октября 2018 года по декабрь 2020-го мужчина неоднократно не являлся по повесткам в военкомат для медицинского освидетельствования.

Маргарита Головатенко