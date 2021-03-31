В Татарстане возбудили уголовное дело против уклониста от армии

В Высокогорском районе возбуждено уголовное дело против 26-летнего мужчины, который уклонялся от призыва в армию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

С октября 2018 года по декабрь 2020-го мужчина неоднократно не являлся по повесткам в военкомат для медицинского освидетельствования. Его не раз предупреждали о последствиях игнорирования повесток, законных оснований для отсрочки или освобождения от прохождения военной службы по призыву молодой человек не имел. Не было у него и документов, которые бы подтверждали наличие уважительных причин неявки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прокуратура направила в следственные органы материалы для уголовного преследования молодого человека. Против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).



Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.

Кстати, в Татарстане в апреле — июне начнутся учебные сборы по основам военной службы. Сборы будут проходить в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для тех, кому предусмотрена подготовка к службе на двух последних годах обучения.



Ольга Плешкова