Кравцов заявил, что слово «Бог» будут писать с заглавной буквы

Написание слова «Бог» в рамках предлагаемых новых правил русской орфографии предлагается закрепить с заглавной буквы. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он напомнил, что правила русской орфографии и пунктуации приняли в 1956 году. Они никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере.

— Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых, — передает ТАСС слова Кравцова.

Новые правила рассмотрели и одобрили на правительственной комиссии по русскому языку.

В Минпросвещения России решили актуализировать правила орфографии русского языка еще в прошлом году. Ведомство отмечало, что с 1956 года появились новые слова, речевые обороты и конструкции, нормы правописания. Поэтому возникла необходимость в обновлении.



Татьяна Леухина