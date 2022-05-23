В Банке Казани появилась новая валюта: китайский юань
Банк Казани расширил список валют для обменных операций и предлагает своим клиентам китайские юани, доступные к покупке и продаже в интернет-банке и мобильном приложении. Текущий курс также можно отслеживать на сайте.
В реалиях стремительных изменений на валютных рынках юань выглядит интересным инструментом для компенсации волатильности.
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