В Банке Казани появилась новая валюта: китайский юань

Банк Казани расширил список валют для обменных операций и предлагает своим клиентам китайские юани, доступные к покупке и продаже в интернет-банке и мобильном приложении. Текущий курс также можно отслеживать на сайте .

В реалиях стремительных изменений на валютных рынках юань выглядит интересным инструментом для компенсации волатильности.

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