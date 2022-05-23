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В Банке Казани появилась новая валюта: китайский юань

12:00, 23.05.2022

Банк Казани расширил список валют для обменных операций и предлагает своим клиентам китайские юани, доступные к покупке и продаже в интернет-банке и мобильном приложении. Текущий курс также можно отслеживать на сайте.

В реалиях стремительных изменений на валютных рынках юань выглядит интересным инструментом для компенсации волатильности.

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Лицензия № 708 от 27.05.2016г, ООО КБЭР «Банк Казани».

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