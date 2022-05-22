В России выявили 4 710 новых случаев заболевания COVID-19
За последние сутки в России выявили 4 710 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 18 293 450 жителей страны.
По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 1 054 заболевших. Всего выздоровели 17 688 903 человека, в том числе за последние сутки 5 814 человек. COVID-19 унес жизни еще 80 зараженных. Всего скончались от инфекции 378 350 россиян.
За последние сутки проведено 153 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 293,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
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