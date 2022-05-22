В России выявили 4 710 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 710 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 18 293 450 жителей страны.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 1 054 заболевших. Всего выздоровели 17 688 903 человека, в том числе за последние сутки 5 814 человек. COVID-19 унес жизни еще 80 зараженных. Всего скончались от инфекции 378 350 россиян.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 153 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено свыше 293,4 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.



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Диана Жиленкова