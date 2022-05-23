Полиция задержала подозреваемого в угоне нескольких автомобилей в казанских Дербышках

Фото: Максим Платонов

В Казани полицейские задержали подозреваемого в угоне и покушении на угон нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.



Сотрудниками полиции были обнаружены припаркованные автомобили с разбитыми стеклами по улице Главной. По словам потерпевших, они находились не на своих местах. Кроме того, еще несколько машин в таком же состоянии стояли на улицах Халезова и Мира, но они не были перемещены.



С помощью камер видеонаблюдения стало известно, что в ночь с 18 на 19 мая неизвестный разбивал стекла дверей и пытался проникнуть в салон. В скором времени подозреваемый был задержан сотрудниками МВД возле одного из домов по улице Сибирский тракт. Им оказался ранее судимый 25-летний казанец.

Он не стал отрицать вины и признался в содеянном. По его словам, в этот день он был в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы добраться до дома, он решил завладеть чужим транспортным средством. Два автомобиля ему удалось завести, но у них сработали блокираторы руля, из-за чего он оставил их. От его действий пострадали такие автомобили, как: ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, а также ВАЗ-2107.

Фото: realnoevremya.ru

По данным фактам возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 чт. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

15 мая стало известно, что в Оренбургской области задержали четверых ранее судимых мужчин по подозрению в серии краж иномарок. Полиция подозревает, что соучастники могут быть причастны к кражам автомобилей в Татарстане и Башкортостане с 2019 по 2022 год.



Установлено, что злоумышленники получали заказ на угон недавно приобретенных владельцами иномарок с пробегом 10—15 километров. Их сообщники изготавливали фальшивые государственные регистрационные знаки, идентичные существующим. Похищенные в Оренбурге машины перегонялись в Челябинск. Там машины продавали гражданам соседнего государства.



Максим Кокунин