В Оренбурге мужчин заподозрили в кражах авто — соучастники могут быть причастны к кражам в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В Оренбургской области задержали четверых ранее судимых мужчин по подозрению в серии краж иномарок. Полиция подозревает, что соучастники могут быть причастны к кражам автомобилей в Татарстане и Башкортостане с 2019 по 2022 год, сообщает «МВД Медиа».



Установлено, что злоумышленники получали заказ на угон недавно приобретенных владельцами иномарок с пробегом 10—15 километров. Их сообщники изготавливали фальшивые государственные регистрационные знаки, идентичные существующим. Похищенные в Оренбурге машины перегонялись в Челябинск. Там машины продавали гражданам соседнего государства.



Ущерб жителям Оренбурга превысил 8 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел по ч. 4 ст. 158 УК РФ, дела соединили в одно производство. Двух фигурантов заключили под стражу, еще двое — под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.

Маргарита Головатенко