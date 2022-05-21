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Какие улицы в Казани затронет ямочный ремонт — полный список

09:55, 21.05.2022
Какие улицы в Казани затронет ямочный ремонт — полный список

Как выяснило «Реальное время», в этом году ямочный ремонт затронет порядка 40 улиц в Казани. Приводим полный список:

  • Курская (выезд на Шуртыгина),
  • Каспийская,
  • Мамадышский тракт (съезд с развязки),
  • Журналистов,
  • Завойского,
  • Старательный переулок (Вознесенское),
  • Парковая,
  • проезд Закиева-Сахарова,
  • Нардуган,
  • дорога от Кутуя до пр.Победы,
  • Родины,
  • Космонавтов,
  • путепровод по ул.Фучика,
  • пр.Камалеева,
  • Зорге,
Фото: Ринат Назметдинов
  • Иман (Вознесенское),
  • Машиностроителей (Нагорный),
  • Дорожная (Нагорный),
  • Халитова,
  • Дорожный переулок,
  • Даурская,
  • Кутуя,
  • проезд от Магистральной до Глушко,
  • Яснополянский переулок, Сибирский переулок,
  • Гвардейская,
  • Советская,
  • Халезова,
  • Сибирский тракт,
  • Ноксинский переулок,
  • Фучика,
  • Минская,
  • Степная,
  • Шоссейная,
  • Чишмяле,
  • Натана Рахлина,
  • Закиева,
  • Кайбицкой,
  • Ломжинская,
  • Тулпар,
  • Кариева.

Также администрацией Советского района в рамках текущего содержания проведён ямочный ремонт литым асфальтобетонным покрытием на аварийно-опасных участках улицы Парковая. Именно на этой улице в Дербышках часто наблюдаются пробки.

К ямочному ремонту приступят по завершении конкурсных процедур.

В целом за это этот год в Казани ямочный ремонт проведут на дорогах общей площадью 35 тысяч кв. м — на эти цели предусмотрено 97 млн рублей.

— В первую очередь ремонту подлежат улицы с маршрутами общественного транспорта и повышенной интенсивностью движения, а также те, по которым поступило наибольшее число обращений от автомобилистов, — прокомментировал заместитель руководителя Исполнительного комитета города Игорь Куляжев.

Дарья Пинегина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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