Какие улицы в Казани затронет ямочный ремонт — полный список
Как выяснило «Реальное время», в этом году ямочный ремонт затронет порядка 40 улиц в Казани. Приводим полный список:
- Курская (выезд на Шуртыгина),
- Каспийская,
- Мамадышский тракт (съезд с развязки),
- Журналистов,
- Завойского,
- Старательный переулок (Вознесенское),
- Парковая,
- проезд Закиева-Сахарова,
- Нардуган,
- дорога от Кутуя до пр.Победы,
- Родины,
- Космонавтов,
- путепровод по ул.Фучика,
- пр.Камалеева,
- Зорге,
- Иман (Вознесенское),
- Машиностроителей (Нагорный),
- Дорожная (Нагорный),
- Халитова,
- Дорожный переулок,
- Даурская,
- Кутуя,
- проезд от Магистральной до Глушко,
- Яснополянский переулок, Сибирский переулок,
- Гвардейская,
- Советская,
- Халезова,
- Сибирский тракт,
- Ноксинский переулок,
- Фучика,
- Минская,
- Степная,
- Шоссейная,
- Чишмяле,
- Натана Рахлина,
- Закиева,
- Кайбицкой,
- Ломжинская,
- Тулпар,
- Кариева.
Также администрацией Советского района в рамках текущего содержания проведён ямочный ремонт литым асфальтобетонным покрытием на аварийно-опасных участках улицы Парковая. Именно на этой улице в Дербышках часто наблюдаются пробки.
К ямочному ремонту приступят по завершении конкурсных процедур.
В целом за это этот год в Казани ямочный ремонт проведут на дорогах общей площадью 35 тысяч кв. м — на эти цели предусмотрено 97 млн рублей.
— В первую очередь ремонту подлежат улицы с маршрутами общественного транспорта и повышенной интенсивностью движения, а также те, по которым поступило наибольшее число обращений от автомобилистов, — прокомментировал заместитель руководителя Исполнительного комитета города Игорь Куляжев.
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