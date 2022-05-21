Какие улицы в Казани затронет ямочный ремонт — полный список

Как выяснило «Реальное время», в этом году ямочный ремонт затронет порядка 40 улиц в Казани. Приводим полный список:

Курская (выезд на Шуртыгина),

Каспийская,

Мамадышский тракт (съезд с развязки),

Журналистов,

Завойского,

Старательный переулок (Вознесенское),

Парковая,

проезд Закиева-Сахарова,

Нардуган,

дорога от Кутуя до пр.Победы,

Родины,

Космонавтов,

путепровод по ул.Фучика,

пр.Камалеева,

Зорге,

Фото: Ринат Назметдинов

Иман (Вознесенское),

Машиностроителей (Нагорный),

Дорожная (Нагорный),

Халитова,

Дорожный переулок,

Даурская,

Кутуя,

проезд от Магистральной до Глушко,

Яснополянский переулок, Сибирский переулок,

Гвардейская,

Советская,

Халезова,

Сибирский тракт,

Ноксинский переулок,

Фучика,

Минская,

Степная,

Шоссейная,

Чишмяле,

Натана Рахлина,

Закиева,

Кайбицкой,

Ломжинская,

Тулпар,

Кариева.

Также администрацией Советского района в рамках текущего содержания проведён ямочный ремонт литым асфальтобетонным покрытием на аварийно-опасных участках улицы Парковая. Именно на этой улице в Дербышках часто наблюдаются пробки.

К ямочному ремонту приступят по завершении конкурсных процедур.

В целом за это этот год в Казани ямочный ремонт проведут на дорогах общей площадью 35 тысяч кв. м — на эти цели предусмотрено 97 млн рублей.



— В первую очередь ремонту подлежат улицы с маршрутами общественного транспорта и повышенной интенсивностью движения, а также те, по которым поступило наибольшее число обращений от автомобилистов, — прокомментировал заместитель руководителя Исполнительного комитета города Игорь Куляжев.

Дарья Пинегина