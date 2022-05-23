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Происшествия

За воскресенье в Казани задержали 8 пьяных водителей

07:32, 23.05.2022
За воскресенье в Казани задержали 8 пьяных водителей
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в воскресенье, 22 мая, произошло 66 ДТП, из которых два — с пострадавшими. В городе случились два наезда на стоящий транспорт.

Сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана задержали восемь водителей в пьяном состоянии и еще одного водителя без прав.

В отдел полиции доставили четырех граждан по подозрению в совершении преступлений, сообщили в ГИБДД города.

Фото: realnoevremya.ru

В минувшую субботу в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. 21 мая в столице Татарстана произошло 128 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие. Так, случились четыре наезда на пешеходов, один наезд на автомобиль и три столкновения.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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