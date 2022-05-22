За сутки в Казани произошло 128 ДТП

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 128 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие. Так, случились четыре наезда на пешехода, один наезд на автомобиль и три столкновения, сообщили в ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у пяти человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили шесть граждан.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Казани на площади Тысячелетия иномарка сбила зрителя мотопробега. По предварительным данным, врачи диагностировали у пострадавшего 36-летнего мужчины ушибы руки и ноги.

Диана Жиленкова