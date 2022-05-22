Мединский рассказал, какие цели преследуют США, оказывая помощь Украине

Фото: Олег Тихонов (архив)

Помощь США Украине преследует цель закабалить страну финансовыми и политическими обязательствами, превратив ее в колонию. Такое мнение выразил помощник президента России Владимир Мединский.

— Верить в бескорыстие англосаксов может человек, который не учил историю никогда в жизни и даже не смотрел ни одного исторического фильма.

По словам Мединского, с одной стороны, стоит задача таким образом максимально вредить «своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику, России», а с другой — связать Украину максимально финансовыми и политическими обязательствами, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Ранее Мединский заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Инициатива их замораживания исходит со стороны Украины. Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом на высшем уровне. Однако для этого нужны документы в высокой степени готовности.



Татьяна Леухина