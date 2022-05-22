«Милан» спустя 11 лет вернул себе звание чемпиона Италии по футболу
Футболисты «Милана» обыграли «Сассуоло» в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии и стали победителями Серии А по итогам сезона. Матч завершился со счетом 3:0.
«Милан» набрал 86 очков и на 2 балла опередил занимающую второе место команду «Интер». «Интер» в параллельно шедшем матче на своем поле обыграл «Сампдорию» — 3:0.
«Милан» спустя 11 лет вернул себе звание чемпиона Италии (последнее чемпионство датировано сезоном-2010/11). В общей сложности у клуба 19 титулов в Серии А, его показатель сравнялся с «Интером». Чаще них чемпионат Италии выигрывал только «Ювентус» — 36 раз.
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