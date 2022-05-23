В Татарстане проведут горячую линию по вопросам оказания медпомощи онкобольным

Фото: Олег Тихонов (архив)

Во вторник, 24 мая, с 10.00 до 12.00 часов в Общественной палате Татарстана пройдет горячая линия на тему: «Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На вопросы жителей республики ответят главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Эдуард Нагуманов, заведующий отделением нейрохирургии №1 Республиканской клинической больницы МЗ РТ, член Комиссии по здравоохранению и экологии Общественной палаты РТ Тимур Бикмуллин, и другие специалисты Минздрава РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дозвониться на горячую линию можно будет по телефону 8 (800) 350-44-72.

Кроме того, обращения принимаются через интернет-приемную Общественной палаты РТ до 10 часов 24 мая.

В прошлом году, несмотря на общую борьбу с коронавирусом, в Татарстане на диагностику и лечение онкобольных выделили более 3 миллиардов рублей. Уровень выявления таких заболевших достиг исторического максимума, а уровень смертности снизился на 6%. Подробнее о борьбе с онкозаболеваниями в республике — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина