Турция будет разрабатывать новые маршруты для поставки продукции российского АПК

Турция активно использует существующие маршруты и прорабатывает новые для поставки продукции российского АПК. Об этом заявили в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе России по итогам «круглого стола», который прошел в Стамбуле.

Стоимость перевозок в последнее время выросла, также возникли проблемы со страхованием и обеспечением топливом. Однако новые маршруты активно прорабатываются для расширения возможностей транспортировки грузов между двумя странами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Есть турецкие малотоннажные контейнерные суда и есть потенциал в турецких портах. Мы можем организовать новые маршруты между Турцией и Россией. Технически это можно сделать: я уже провел предварительную работу и поговорил с пятью турецкими фирмами, — передает «Интерфакс» слова управляющего турецкой Armada Shipping Махмута Унсала.

Генеральный секретарь Ассоциации портовых операторов Ирфан Бильгин подчеркнул, что Турция, находящаяся на перекрестке трех континентов, может стать портовым хабом для России.

На этой неделе стало известно, что 11 турецких предприятий проведут презентацию своих продуктов и обсудят сотрудничество с потенциальными партнерами из Татарстана.

Татьяна Леухина