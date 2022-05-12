11 турецких компаний предложат сотрудничество татарстанским партнерам

Глобальное изменение логистических цепочек, обрыв связей со многими странами затронули буквально все отрасли российской торговли и промышленности. В этой связи особенно важно искать новые источники импортных поставок, расширять международные связи и строить торговые цепочки.

Представителям бизнеса Татарстана предлагается познакомиться с участниками UTEP — деловой ассоциации, объединяющей представителей бизнеса из Турецкой Республики. Название организации переводится на русский язык как «Международная платформа торгового сотрудничества». В нее входят самые разнообразные бизнесы — от производителей косметики, продуктов питания и текстиля до специализированных компаний по сборке электрических шкафов и изготовления кожухов для производственных кабелей.

18 мая 2022 года в Казани состоится встреча с турецкой бизнес-делегацией, на которую приглашаются представители крупного татарстанского бизнеса. В рамках мероприятия представители 11 турецких предприятий проведут презентацию своих продуктов, обсудят сотрудничество с потенциальными партнерами из Татарстана. Мероприятие будет интересно представителям самых разных сфер бизнеса: от крупных застройщиков до продуктовых ретейлеров, от производственных компаний до моллов. Турецкие партнеры настроены на продуктивное общение. И они, и татарстанская сторона понимают: любой кризис — это, прежде всего, возможности. Уход западных партнеров с российского рынка освобождает часть ниш в самых разных отраслях бизнеса, и на их место готовы прийти надежные турецкие партнеры.

Проект международных торговых послов (ПМТП) от UTEP был основан 1 февраля 2022 года, чтобы стать пионером в мире бизнеса и торговли будущего, организовывать национальные и международные торговые встречи с целью расширения коммерческих отношений и сотрудничества между участниками, работать над увеличением экспортных предприятий-членов, быстро адаптировать развивающиеся и меняющиеся тенденции делового мира под интересы членов UTEP и заинтересованных сторон.

Целями Ассоциации UTEP также являются:

обеспечение денежного потока, который необходим компаниям-членам для их инвестиций с помощью системы беспроцентного финансирования;

совместное развитие научно-исследовательских, инновационных и инкубационных центров, поддержка предпринимательских исследований и внесение вклада в экономику страны;

разработка проектов для решения отраслевых проблем и создание социальной ответственности нового поколения, работа над повышением экономического влияния молодежи в бизнесе и коммерческой жизни, поддержка проектов творческого предпринимательства.

Ассоциация UTEP была создана, чтобы представлять Турцию в каждой части мира. Основные отрасли, которые представляют компании-члены ассоциации:

Химия — Пластмасса и пластиковые изделия

Текстиль

Готовая одежда

Кожаные изделия (сумки и обувь)

Электрические приборы и электроника

Строительство

Машиностроение

Металл и металлообработка

Деревообработка, бумага и изделия из бумаги

Информационные технологии

Образование

Продукты питания

Транспорт, логистика

Сельское хозяйство, животноводство

Электронная торговля

Некоторые из компаний, участвующих в бизнес-встрече, рассматривают Татарстан как площадку для инвестирования и готовы локализовать здесь производство. Каталог о UTEP и об основных компаниях-членах ассоциации доступен по ссылке.

Подробнее о турецких предприятиях, которые ищут татарстанских партнеров и рассматривают инвестиции в республику, можно будет узнать в процессе их презентации.