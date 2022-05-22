В Татарстане в начале следующей недели ожидаются дожди, мокрый снег и до +16 градусов

В Татарстане в начале следующей недели вновь ожидается прохладная погода и дожди. Об этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В понедельник местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью похолодает до 0..+5˚, местами на почве и в воздухе заморозки до -2˚. Днем воздух прогреется до +7..+12˚.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 24 мая, ночью и утром местами небольшие ожидаются осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем небольшой дождь. Ночью прогнозируется до 0..+5˚, местами на почве и в воздухе заморозки до -1˚, днем — до +10..+15˚.

25 мая, в среду, ночью и утром также возможен дождь, мокрый снег, днем — небольшой дождь. Ночью ожидается до +1..+6˚, днем — до +11..+16˚.

Сегодня синоптики Татарстана выпустили новое штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в начале следующей недели. По их прогнозу, ночью и утром 23 и 24 мая на территории республики местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.



Татьяна Леухина