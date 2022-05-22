В мэрии Казани рассказали, какие улицы Советского района отремонтируют в этом году

Фото: Олег Тихонов

В этом году в Советском районе Казани планируют отремонтировать улично-дорожную сеть по улице Дуслар от улицы Вознесенской до переулка Старательного в жилом массиве Вознесенское. Об этом «Реальному времени» сообщили в мэрии города.

Также ремонт запланирован по улицам Тузганак, Чебаксинской, Троицкий лес, Ягодной (в жилом массиве Нагорный). Работы пройдут и на проезде от улицы Тополевой до улицы 3-й Кленовой.

Фото: Максим Платонов

Как отметили в мэрии Казани, предусмотрен и ремонт подъездов к садоводческим товариществам «Подгорный», «Смородинка», подъезда и прилегающей территории АНО «Добрая Казань» по улице Сеченова, 5.

Напомним, в этом году ямочный ремонт затронет еще порядка 40 казанских улиц. Среди них: Курская, Каспийская, Журналистов, Завойского, Родины, Космонавтов и другие.

Диана Жиленкова