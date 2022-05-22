Профессор КФУ объяснил укрепление рубля к доллару

Сейчас рубль растет очень активно и быстро, потому что валютный рынок находится под воздействием очень жестких ограничений. Об этом рассказал профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Иностранные инвесторы, которые здесь имеют свои финансовые активы, не могут сейчас их продать и вывезти валюту из страны. Также ограничена возможность вывода капитала по корпоративным и частным сделкам, ограничен импорт, введены антироссийские санкции. Таким образом, спрос на валюту со стороны импортеров тоже значительно снизился.

В настоящее время экспортеры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке.

— То есть получается, что предложение иностранной валюты активно поддерживается, а спрос на нее искусственно ограничивается. Соответственно, мы видим такое изменение курса, которое по большому счету является искусственным, — рассказал Кох.

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В дальнейшем Центробанк РФ будет способствовать поддержанию курса рубля на приемлемом для экономики уровне, считает экономист.

— В последние несколько дней Центробанк регулярно ослабляет свои ограничения, разрешая банкам продавать валюту физическим лицам и разрешая физлицам переводить валюту за пределы страны в больших объемах, чем это было раньше. Снижается ключевая процентная ставка. Все это делается для того, чтобы не допустить слишком уж быстрого укрепления рубля.

Стремительное укрепление рубля — это не очень хорошо. Экспортеры получают выручку в иностранной валюте и продают ее за рубли, чтобы в рублях расплатиться со своими работниками, заплатить налоги, за энергоресурсы. Экспортеру выгоднее доллар продавать за 100 рублей, чем, например, за 60 рублей. А чем больше выгоды получают экспортеры, тем больше налогов поступает в бюджет.

Отдельно Кох подчеркнул, что импортные товары, которые дорожали или дешевели в соответствии с официальным курсом рубля, теперь не зависят напрямую от курса доллара или евро. Но при этом экономист призвал не ждать понижения цен, передает пресс-служба КФУ.

В минувшую пятницу курс доллара опустился до 58,2 рубля впервые с апреля 2018 года, а евро — до 60,2 рублей.



Ранее финансист Иван Солдатов рекомендовал россиянам в ближайшее время не спешить обменивать доллары на рубли. Эксперт порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях.

Татьяна Леухина