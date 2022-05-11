Эксперт порекомендовал россиянам не обменивать доллары на рубли в ближайшее время

Финансист Иван Солдатов порекомендовал россиянам в ближайшее время не спешить обменивать доллары на рубли. Об этом сообщает «Газета.ру».

За последние недели рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро. По мнению Солдатова, это временное явление, и не стоит торопиться обменивать валюту. Ситуация может измениться. Эксперт порекомендовал россиянам хранить свои сбережения в равных пропорциях в долларах, евро, юанях и рублях.

Отмечается, что укрепление рубля произошло по нескольким причинам. Среди них — ограничения до $10 тысяч на вывоз и покупку долларов из России, уход многих западных компаний, общее снижение долларового оборота в стране и перевод оплаты за газ в рубли.

Фото: Анна Сейтумерова

На прошлой неделе курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей. Американская валюта достигла такого показателя впервые с марта 2020 года.

Дарья Акимова