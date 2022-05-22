В столице Татарстана временно ограничат движение на Сибирском тракте

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани временно ограничат движение на Сибирском тракте. Причиной стал подвод коммуникаций и ремонт прилегающей территории здания транспортно-пересадочного узла «Компрессорный», предупреждает мэрия города.

Движение частично ограничат с 23 мая по 6 июня на правой полосе проезжей части после светофора около остановки «Улица Халитова». Затем с 9 по 15 июня перекроют правую полосу у прилегающей территории здания транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в столице Татарстана до 13 июня будут поэтапно перекрывать движение транспорта по улице Лечебной. Например, с 30 мая по 4 июня закроют проезжую часть и тротуар на участке от дома №14/2 до дома №7.

Диана Жиленкова