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В Казани с 21 мая по 13 июня поэтапно перекроют движение по улице Лечебной

02:30, 21.05.2022
В Казани с 21 мая по 13 июня поэтапно перекроют движение по улице Лечебной
Фото: Олег Тихонов

В Казани с 21 мая по 13 июня поэтапно перекроют движение транспорта по улице Лечебной, сообщает пресс-служба мэрии города.

  • С 21 по 29 мая будут полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от улицы Побежимова до дома №14/2 по улице Лечебной;
  • с 30 мая по 4 июня будут полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от дома №14/2 до дома №7 по улицы Лечебной;
  • с 5 по 12 июня будут полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от дома №7 до дома №10 по улице Лечебной;
  • 13 июня будет полностью перекрыт перекресток на пересечении улицы Социалистической и улицы Лечебной.

Отмечается, что ограничения связаны с реконструкцией магистрального теплопровода.

Фото: kzn.ru

12 мая стало известно, что в Казани с 17 мая по 24 октября ограничат движение на участке автодороги по улице Амирхана. Ограничения коснутся проезжей части на участке от улицы Чуйкова до улицы Миля. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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