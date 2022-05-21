Магазин Reserved по-прежнему закрыт в казанских торговых центрах «Кольцо» и «Тандем»

В казанском торговом центре «Кольцо» по-прежнему закрыт магазин Reserved. Как стало известно «Реальному времени», еще одна торговая точка не открыла двери в ТРК «Тандем».

Фото: realnoevremya.ru

Бренд Reserved, а также House, Cropp, Mohito и Sinsay находятся под управлением польского ретейлера и производителя одежды LPP, который объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму.

В связи с этим торговые точки LPP стали возобновлять работу в России, в том числе и Татарстане. Например, магазины компании уже заработали в KazanMall, расположенном в столице республики. Подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова