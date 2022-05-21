На KazanSummit обсудили вопросы цифровизации здравоохранения
Комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ в партнерстве с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан и национальной ассоциацией управленцев здравоохранения организовали в рамках XIII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» круглый стол на тему «Цифровизация здравоохранения».
Открывая круглый стол, который прошел в рамках сессии «Медицина будущего», заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что сегодня уже можно сказать, что цифровизация здравоохранения — это такой же важнейший элемент обеспечения оказания медицинской помощи, как те рутинные процессы, к которым мы все привыкли на протяжении последних десятилетий.
«Цифровизация — это элемент, который обладает огромными возможностями, но вместе с тем таит в себе и угрозы. Определенный флер безграничных цифровых инструментов ушел и сегодня пришло абсолютно четкое осознание, что этот инструмент должен использоваться с умом и пониманием глубины ответственности внедрения и использования технологиями. Абсолютно очевидно, что цифровизация сама по себе это лишь термин, что без базы прописанных процессов он и будет оставаться лишь термином», — сказал он.
По словам замминистра, и на федеральном, и на региональном уровне приходит понимание этого процесса и повсеместно идет внедрение в штатные расписания заместителей главных региональных министров здравоохранения по цифровизации.
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов также отметил важность использования новых технологий в благих целях.
«Ребенок уже с рождения в телефоне, он может найти там любую информацию. Мы, как имамы, особенно в пандемию, начали активнее использовать интернет, YouTube и социальные сети для того, чтобы доносить проповеди большему количеству людей. И в какой-то мере это стало нашим новым минбаром, нашей трибуной. Сегодня новые технологии дают нам такую возможность. Пусть эти новые технологии будут полезны в том числе и в медицине, потому что у всех одна цель — заботиться о здоровье и благополучии», — отметил он.
Участники круглого стола рассмотрели аспекты применения цифровых технологий в медицине, а именно трансграничную передачу данных при оказании телемедицинских услуг, турецкий опыт цифровизации в области промышленности медицинского оборудования и перспективы сотрудничества с Россией, цифровизацию медицинских университетов, применение искусственного интеллекта в медицине, систему комплексного мониторинга ключевых показателей здоровья и другие.
По словам первого заместителя гендиректора Фонда международного медицинского кластера (Сколково) Ильдара Хайруллина, COVID подхлестнул процесс развития телемедицины и показал ее актуальность.
Проректор по цифровизации Казанского медицинского университета Денис Зуев посетовал на то, что студенты сталкиваются с трудностями в анализе мета-данных, поскольку на законодательном уровне существуют ограничения по использованию данных пациентов.
При этом участники круглого стола сошлись во мнении, что медицина и образование не должны иметь ограничений.
Сессия, посвященная медицине, проходит на площадке KazanSummit уже во второй год подряд. Сессия, которая затрагивает актуальные проблемы в сфере медицины, проводится по инициативе ДУМ РФ, комитета по вопросам здравоохранения при Совете муфтиев России и ДУМ РФ при поддержке Госдумы РФ и министерства здравоохранения РТ.
При этом Рушан хазрат Аббясов отмечает, что духовенство неслучайно занимается вопросами медицины, поскольку если доктора занимаются врачеванием тел, то религиозные деятели занимаются душой.ОбществоМедицинаТехнологииIT Татарстан
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