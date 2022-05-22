На уничтожение борщевика Сосновского в Высокогорском районе Татарстана выделят 6,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполнительный комитет Высокогорского района Татарстана объявил тендер на оказание услуг по уничтожению химическим способом борщевика Сосновского. Начальная цена договора — 6,4 млн рублей.

Уничтожение борщевика производится в виде двукратной обработки гербицидами и (или) арборицидами очагов произрастания. Первый этап работ выполняется до 30 июня, когда высота растений составляет от 10 до 70 см.

Фото: Максим Платонов (архив)

В рамках второго этапа проводится оценка технической эффективности и объема выполненных работ не ранее, чем через 15—20 календарных дней после проведения первой обработки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая. Подрядчика определят 31 мая.

В апреле исполком Высокогорского района Татарстана объявил еще один тендер на проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. На эти цели предусмотрели 8,2 млн рублей.

Диана Жиленкова