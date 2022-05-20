В Казанском театре оперы и балета впервые прошел Всероссийский форум татарских религиозных деятелей — видео

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В Казанском театре оперы и балета впервые прошел Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На него приехали 1 100 человек из 76 регионов России и зарубежья. Мероприятие проходит в двенадцатый раз. Главным поводом стало празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.



Приветствуя участников, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что форум уже много лет объединяет представителей мусульманского духовенства по всей стране. Президент Татарстана Рустам Минниханов, также присутствовавший на форуме, заявил, что мероприятие проходит в непростые времена, и это требует всеобщего единения. Важность таких встреч упоминали и гости форума. Они смогли обсудить здесь проблемы татарского языка и религии и узнать для себя новую информацию.

Также сегодня в Казани на месте парка «Кырлай» прошла церемония закладки памятного камня Соборной мечети. Храм рассчитан на 10 тысяч человек, а его облик будет определен 8 июля, в канун праздника Курбан-байрам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова