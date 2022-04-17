Леонов заявил, что вопрос переноса из Казани Суперкубка УЕФА пока не поднимался

Вопрос об отмене проведения в Казани матча за Суперкубок УЕФА 2023 года пока не поднимался. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Мы готовы Суперкубок хоть завтра провести, но пока нет никаких коммуникаций, встречных движений. Мы готовимся, пока никаких переговоров нет, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Леонов отметил, что все мероприятия, запланированные на 2023 год, пока не отменены. Дорожная карта по проведению спортивных соревнований проработана до 2026 года.

Инспекционные визиты УЕФА запланированы на начало 2023 года. Казань получила право принять матч за Суперкубок УЕФА — 2023 в марте 2020 года. Столица Татарстана первой из российских городов примет матч за Суперкубок УЕФА.



Ранее в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине перенесли Специальную Олимпиаду, которая должна была пройти в 2023 году в Казани.

Татьяна Леухина