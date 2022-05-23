Казанская ТЭЦ-3 присоединилась к республиканской акции «Эковесна»

Фото: Владимир Васильев

В рамках экологической программы СИБУРа «Чистая вода» и республиканской акции «Эковесна-2022» работники и специалисты Казанской ТЭЦ-3 собрались на субботник. Энергетики — активные участники подобных мероприятий. На этот раз активисты навели порядок на территории водоохранной зоны реки Сухой.

Всех участников субботника привезли на автобусах. Перед стартом сотрудники ТЭЦ-3 прошли инструктаж по технике безопасности и приступили к работе по благоустройству водоохранного объекта. За считаные часы работники компании расчистили от бытового мусора, прутьев, прошлогодней травы и сухих листьев русло реки и зону отдыха для горожан.

— Специалисты Казанской ТЭЦ-3 постоянно ведут мониторинг реки Сухой. Сейчас она достаточно полноводная, но проходит через частный сектор, и есть проблема. Природопользователи — не все ответственные, и часть мусора сбрасывают в реку, а это, в свою очередь, может привести к захламлению и обмелению водного объекта. Поэтому наши сотрудники ежегодно принимают участие в экологических акциях, так как важно уделять особое внимание чистоте рек, водных экосистем и бережно относиться к природе, — говорит эколог Казанской ТЭЦ-3 Людмила Малыгина.

По ее словам, проблема обмеления и зарастания водоемов, пересыхание малых и крупных рек России происходит главным образом из-за изменения климата, а также от хозяйственной деятельности человека. Температура на земле стремительно растет, а осадки питают реки и озера все меньше, все чаще нас настигают температурные «качели». Все эти факторы негативно сказываются на водных артериях, они мелеют, покрываются водорослями и постепенно превращаются в болота. Расчистка рек помогает водоемам сохранить русло реки.

Сохранение окружающей среды — неотъемлемая часть корпоративной культуры СИБУРа. «Зеленая» реабилитация реки Сухой — правого притока реки Казанка — имеет важное значение для целей водопользования Казани и благоустройства важных природоохранных объектов.

— «Эковесна» проходит уже в седьмой раз и является самой массовой природоохранной эколого-просветительской акцией, проводимой параллельно с санитарно-экологическим двухмесячником. Главная цель нашей акции — объединение усилий всех татарстанцев и приобщение жителей к природоохранной деятельности, выявление и масштабирование лучших инициатив и, конечно же, поощрение самых активных участников, — отмечает первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Айрат Шигапов.

В акции традиционно принимают участие детские сады, школы, предприятия, органы власти и, конечно, сами татарстанцы. За последние годы количество участников акции возросло, что говорит об экологической культуре, сознательности и грамотности наших жителей.