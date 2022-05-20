Безопасность информационной инфраструктуры и кибератаки — сегодня состоялось заседание Совбеза России

Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета безопасности. На нем он рассказал о провале кибератак на страну и предложил обсудить проект основ государственной политики в области безопасности критической ИТ-инфраструктуры.

В начале заседания Путин заявил, что количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру за последние годы заметно увеличилось. Отдельно он отметил их рост с началом Специальной военной операции на Украине. По его словам, под основной удар попали интернет-ресурсы российских СМИ, финансовые учреждения, а также социально значимые порталы и сети.

— Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур, и мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска, — сказал он.

Фото: pxhere.com

Президент также отметил, что из-за санкций Россию перестал поддерживать ряд зарубежных компаний, которые поставляли информационные технологии и программы.

— Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, — подчеркнул российский лидер.

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Владимир Путин заявил, что работа в направлении защиты информационных инфраструктур уже имеет ряд нормативов и определенную правовую базу. Так, 1 мая был подписан Указ Президента № 250, который задает новые параметры и требования такой работы. Кроме того, создан национальный кризисный штаб по предупреждению компьютерных атак. По его словам, на данный момент существует необходимость создания государственной системы защиты информации.

— Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы, — сказал он.

Фото: www.pxfuel.com

22 марта заместитель главы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и сформировать гособоронзаказ в сфере кибербезопасности. По словам Шпака, ИТ-специалисты, которые не смогли получить отсрочку от службы в армии, таким образом могли бы развивать свои профессиональные компетенции и приносить пользу стране.

— Было бы очень правильным, наверное, — не имею права давать советы Минобороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, — заявил замглавы министерства.



15 марта сообщалось, что в Башкирии создали штаб по обеспечению региональной кибербезопасности. В его задачи входит обеспечение «информационной безопасности, координация деятельности и организация функционирования системы отчетности по инцидентам в области кибербезопасности.

Максим Кокунин