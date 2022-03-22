Замглавы Минпромторга предложил создать в России кибервойска

Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и сформировать гособоронзаказ в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Шпака, ИТ-специалисты, которые не смогли получить отсрочку от службы в армии, таким образом могли бы развивать свои профессиональные компетенции и приносить пользу стране.

«Было бы очень правильным, наверное — не имею права давать советы Минобороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере», — сказал он.

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15 марта сообщалось, что в Башкирии создали штаб по обеспечению региональной кибербезопасности. В его задачи входит обеспечение «информационной безопасности, координация деятельности и организация функционирования системы отчетности по инцидентам в области кибербезопасности.

Максим Кокунин