Госавтоинспекция Казани провела профилактическое мероприятие «На дороге юный пешеход»

Фото: пресс-служба ГИБДД по РТ

Госавтоинспекция Казани провела мероприятие «На дороге юный пешеход». Его целью было предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2021 году в Казани произошло 73 ДТП с участием несовершеннолетних. В них два человека погибли, 74 ребенка получили травмы.

Детям возле нерегулируемого пешеходного перехода напомнили об основных правилах перехода проезжей части и о необходимости использования в одежде световозвращающих элементов в темное время суток. Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Казани майор полиции Алия Валиева обратилась к родителям с просьбой объяснять детям правила безопасности на дороге.



Фото: пресс-служба ГИБДД по РТ

С 23 августа по 5 сентября 2021 года в Казани проводилось профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». Тогда сотрудники ГИБДД проверяли, как водители перевозят детей, и провели акции для несовершеннолетних.

Дарья Акимова