В Казани ограничат движение по улице Амирхана с 17 мая по 24 октября

В Казани с 17 мая по 24 октября ограничат движение на участке автодороги по улице Амирхана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ограничения коснутся проезжей части на участке от улицы Чуйкова до улицы Миля. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

Накануне стало известно, что в Казани до 31 октября продлевается ограничение движения для автотранспорта на участке вдоль проезжей части улицы Амирхана, от пересечения с улицей Чистопольской до пересечения с улицей Четаева в сторону проспекта Ямашева.

Также с 13 мая по 31 августа в столице Татарстана частично ограничат движение автомобилей по улице Восход. Это связано с капитальным ремонтом дороги.

Дарья Акимова