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Умер казанский музыкант, лидер группы «Листья травы» Владислав Листков

15:28, 20.05.2022
Умер казанский музыкант, лидер группы «Листья травы» Владислав Листков
Фото: vk.com/id10054661

В Казани в возрасте 48 лет скончался известный музыкант и лидер группы «Листья травы» Владислав Листков. Об этом сообщил Казанский рок-клуб, в котором он состоял.

О причинах смерти музыканта не сообщается. По некоторым данным, Листков тяжело болел последнее время.

Группа «Листья травы» была основана им в 1995 году. Кроме того, Листков известен казанцам и жителям Татарстана как ведущий «Бим-радио», программы «Джазовый перекресток» на телеканале ТНВ.

Дата и место прощания с Листковым уточняются.

16 мая сообщалось, что умер спортивный директор казанской команды по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Ему было 73 года. Янко был самым титулованным специалистом отечественного и мирового хоккея с мячом. В составе сборной СССР четыре раза побеждал на чемпионатах мира.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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