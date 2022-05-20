Умер казанский музыкант, лидер группы «Листья травы» Владислав Листков

В Казани в возрасте 48 лет скончался известный музыкант и лидер группы «Листья травы» Владислав Листков. Об этом сообщил Казанский рок-клуб, в котором он состоял.

О причинах смерти музыканта не сообщается. По некоторым данным, Листков тяжело болел последнее время.

Группа «Листья травы» была основана им в 1995 году. Кроме того, Листков известен казанцам и жителям Татарстана как ведущий «Бим-радио», программы «Джазовый перекресток» на телеканале ТНВ.

Дата и место прощания с Листковым уточняются.

16 мая сообщалось, что умер спортивный директор казанской команды по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Ему было 73 года. Янко был самым титулованным специалистом отечественного и мирового хоккея с мячом. В составе сборной СССР четыре раза побеждал на чемпионатах мира.

Дарья Акимова