В летних лагерях Казани организуют смены на татарском языке

В детских летних лагерях Казани в этом году организуют три смены на татарском языке. Об этом заявил председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Вместе с Минобрнауки РТ будут открыты смены о культуре и языке татарского народа «Дуслык» и «Голстан» и межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария».

Во всех лагерях пройдут мероприятия, приуроченные к Году родных языков и народного единства. Они будут организованы в формате квизов, игр.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также запланирована акция «115 слов на родных...». Каждый день по всему лагерю будут развешивать вывески с одним из слов на языках всех 115 национальностей, которые живут в Татарстане. Дети познакомятся со словами «здравствуй», «живи», «любовь», «дружба» и другими на разных языках, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В казанских лагерях этим летом отдохнут 13 тысяч детей.

Татьяна Леухина