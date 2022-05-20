Минобрнауки назвало районы Татарстана, где больше всего школ работают в две смены

Фото: Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», больше всего школ в две смены, без учета Казани, работают в Чистопольском районе Татарстана.

Всего в муниципалитетах Татарстана в две смены работают 103 школы. Больше всего — в Чистопольском районе (7 школ из 29).



На втором месте расположился Высокогорский районе. Там в две смены работают 6 школ из 25. На третьем месте — Арский район (5 из 36 школ).

Фото: Ринат Назметдинов

Всего в Татарстане работают 1411 школ. Из них 85 — частные, коррекционные или вечерние, в которых нет сменности, поэтому они не учитываются в подборке.

Во вторую смену в районах республики учатся 30 046 детей, еще 25 629 — в Казани.

В столице Татарстана в две смены работают 80 школ из 174. Для частичного решения этой проблемы в городе в этом году планируют отрыть еще три учебных заведения, которые смогут принять более двух тысяч учеников.



Артем Гафаров