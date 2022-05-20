Сегодня в Татарстане ожидается местами дождь, заморозки и до +13 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачность, днем временами дождь, местами заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

В Татарстане максимальная температура воздуха днем составит +8..+13 градусов, в Казани — +9..+11 градусов, в Набережных Челнах — +1..+4 градуса.

Кроме того, синоптики прогнозируют западный, северо-западный умеренный ветер, днем местами сильный, порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о заморозках в выходные дни. Ночью и утром 20—22 мая на территории республики местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Дарья Акимова