Магазины брендов Reserved и House откроются в России в ближайшие выходные

Магазины брендов Reserved и House, принадлежащих польскому ретейлеру LPP, откроются в ближайшие выходные в России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в головном офисе компании в Гданьске объявили, что правление LPP приняло решение продать российское подразделение китайскому консорциуму. Решение было принято после рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями.

Фото: lppsa.com

В конце марта магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay закрылись в России. Компания завершила операции, которые были необходимы для остановки работы магазинов, и закрыла последний. В конце апреля стало известно, что польский производитель одежды LPP, владеющий этими брендами, решил продать российское подразделение.



Дарья Акимова