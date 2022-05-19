Участники SberTalk обсудили перспективы развития корпоративного исламского финансирования в России

В рамках проходящего в Казани XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» состоялась сессия SberTalk, посвященная перспективам развития рынка исламского финансирования в России.

В собственном мероприятии Сбера приняли участие: старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев; глава Татарстана Рустам Минниханов; зампред правления «Росэксимбанка» Роман Смагин; старший вице-президент, руководитель Sberbank International Тимур Козинцев; вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин и ряд других спикеров.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил признательность руководству Сбербанка за организацию сессии банка в рамках KazanSummit 2022. Он отметил, что в России наблюдается рост доли населения, исповедующего ислам. Есть отдельные регионы с традиционно высокой долей мусульманского населения. Согласно наблюдениям, в данных регионах присутствует спрос на банковские продукты и услуги, которые соответствуют стандартам партнерского финансирования.

По словам Олега Ганеева, Сбер уже реализовал в сегменте исламского финансирования восемь сделок на сумму $269 млн. Среди продуктов, которые соответствуют нормам шариата, — торговое финансирование, мудараба (доверительное управление активами клиента), денежные переводы и ряд других. В ближайшее время Сбер представит новые сервисы для мусульман, в частности, банк работает над созданием продукта для кредитования бизнеса в сфере строительства.

Старший вице-президент, руководитель Sberbank International Тимур Козинцев рассказал на мероприятии, что, несмотря на все сложности, Сбер может и должен сохранить присутствие на международных рынках. По его словам, банк активно изучает новые возможности и перспективы, которые открываются в мире: в Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин добавил, что всесторонняя поддержка бизнеса стала приоритетом для Сбербанка. Он подчеркнул, что Сбербанк вместе с федеральными органами власти провел большую работу по расширению списка системообразующих предприятий — для оказания мер поддержки от государства. Так, например, по Республике Татарстан дополнительно включено десять таких предприятий, таким образом, общее количество по территории достигло 18 компаний. Всего с февраля этого года Сбербанк одобрил бизнесу Республики Татарстан 9,8 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки.

Возрастное ограничение XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» — 16+

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»