Новости общества

03:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Татавтодор» объявил тендер на поставку шин и дисков стоимостью 100 млн

02:30, 20.05.2022
«Татавтодор» объявил тендер на поставку шин и дисков стоимостью 100 млн
Фото: pxhere.com

«Татавтодор» объявил тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.

Шины должны быть поставлены по адресам:

  • Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, ул. Сульча, д. 60а;
  • Апастовский район, п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, д. 42;
  • Арский район, г. Арск, ул. Вокзальная, д. 86а;
  • Буинский район, Адав-Тулумбаевское СП, территория АБЗ Татавтодор;
  • Дрожжановский район, Новоильмовское сельское поселение, с. Новое Ильмово, территория Татавтодор, зд.1;
  • Мамадышский район, Отарское сельское поселение, п. совхоза «Пятилетка», ул. АБЗ ДРСУ, здание 5;
  • Мензелинский район, Старомазинское сельское поселение, п. Холодный Ключ, здание 3;
  • Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Промзона, 2;
  • Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение, БСИ, ул. Народная, д. 202;
  • Лаишевский район, с. Усады, ул. Дорожная, д. 69;
  • Высокогорский район, пос. ж/д ст. Киндери, ул. Лесная, д. 7а;
  • Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Заводская, 13.

Заявку можно подать до 24 мая, а итоги подведут в этот же день.

Фото: pixabay.com

27 декабря «Татавтодор» объявлял о начале тендера на поставку лакокрасочной продукции и инструментов для покраски дорожно-строительных машин и автотранспортных средств на сумму около 10 млн рублей. Поставка материалов для обновления краски автомобилей будет осуществляться на производственные базы «Татавтодора» в Татарстане в Аксубаевский, Апастовский, Арский, Буинский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский и Сабинский филиалы.

Максим Кокунин
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также