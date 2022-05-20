«Татавтодор» объявил тендер на поставку шин и дисков стоимостью 100 млн

«Татавтодор» объявил тендер на поставку оригинальных шин и дисков стоимостью 100 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Обязательным условием является то, что исполнитель должен иметь право на поставку шин от компаний ПАО «Нижнекамскшина», Michelin, Bridgestone и Goodyear. Отмечается, что количество поставляемого товара определяется по заявкам покупателя в пределах общей стоимости и срока действия договора.

Шины должны быть поставлены по адресам:

Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, ул. Сульча, д. 60а;

Апастовский район, п. Каратунского ХПП, ул. Центральная, д. 42;

Арский район, г. Арск, ул. Вокзальная, д. 86а;

Буинский район, Адав-Тулумбаевское СП, территория АБЗ Татавтодор;

Дрожжановский район, Новоильмовское сельское поселение, с. Новое Ильмово, территория Татавтодор, зд.1;

Мамадышский район, Отарское сельское поселение, п. совхоза «Пятилетка», ул. АБЗ ДРСУ, здание 5;

Мензелинский район, Старомазинское сельское поселение, п. Холодный Ключ, здание 3;

Нижнекамский район, г. Нижнекамск, Промзона, 2;

Тукаевский район, Нижнесуыксинское сельское поселение, БСИ, ул. Народная, д. 202;

Лаишевский район, с. Усады, ул. Дорожная, д. 69;

Высокогорский район, пос. ж/д ст. Киндери, ул. Лесная, д. 7а;

Сабинский район, пгт. Б. Сабы, ул. Заводская, 13.

Заявку можно подать до 24 мая, а итоги подведут в этот же день.

Фото: pixabay.com

27 декабря «Татавтодор» объявлял о начале тендера на поставку лакокрасочной продукции и инструментов для покраски дорожно-строительных машин и автотранспортных средств на сумму около 10 млн рублей. Поставка материалов для обновления краски автомобилей будет осуществляться на производственные базы «Татавтодора» в Татарстане в Аксубаевский, Апастовский, Арский, Буинский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский и Сабинский филиалы.



Максим Кокунин