«Татавтодор» закупит материалы для покраски строительных машин на 10 млн рублей

«Татавтодор» объявил о начале тендера на поставку лакокрасочной продукции и инструментов для покраски дорожно-строительных машин и автотранспортных средств. Сообщение появилось на сайте госзакупок.

Поставка материалов для обновления краски автомобилей будет осуществляться на производственные базы «Татавтодора» в Татарстане в Аксубаевский, Апастовский, Арский, Буинский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский и Сабинский филиалы.

Максимальное значение цены договора — 10 миллионов рублей с учетом НДС.

В прошлом году «Татавтодор» закупал бензин и дизельное топливо на общую сумму в 831,6 млн рублей. Тогда предприятию понадобилось 400 тонн 92-го бензина по 54 тыс. рублей за тонну, 5 тыс. тонн зимнего дизельного топлива по 56 тыс. рублей за тонну и 10 тыс. тонн летнего «дизеля» по 53 тыс. за тонну.



Максим Кокунин