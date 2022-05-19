Мишустин поприветствовал участников XIII Международного экономического саммита «Россия — исламский мир»

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился с приветствием к участникам и организаторам XIII Международного экономического саммита «Россия — исламский мир». Форум собрал в столице Татарстана представителей органов государственной власти, финансовых институтов, лидеров российского и зарубежного бизнеса.



Мишустин подчеркнул, что Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. Активно развивается взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

— Форум «Россия — исламский мир» — это уникальная возможность придать дополнительный импульс нашему многоплановому сотрудничеству, расширить обмен опытом и лучшими практиками, установить новые деловые контакты, заключить соглашения, провести презентации инвестиционного потенциала государств и регионов, — сказал премьер-министр.

Для участников встречи подготовлена насыщенная повестка, охватывающая актуальные вопросы экономики совместного потребления, исламских финансов, индустрии халяль, развития экспорта, предпринимательства, механизмы привлечения инвестиций. Особое внимание в повестке форума уделяется знаменательной дате — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

— Это важнейшее историческое событие для России, Татарстана и всего исламского мира, — подчеркнул Мишустин.

Он также выразил уверенность в том, что XIII Международный экономический саммит послужит укреплению деловых связей России с исламским миром, упрочению взаимопонимания и доверия между странами и народами. Он пожелал участникам интересных дискуссий и плодотворной работы, а гостям — незабываемых впечатлений от пребывания в Казани.

Сегодня президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Он подчеркнул: «Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины».

Путин отметил важность активного участия российских мусульман в расширении международных связей страны. По его словам, это наглядно подтверждают мероприятия, прежде всего XIII Международный экономический саммит «Россия — исламский мир: KazanSummit 2022» и очередное заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

Выездная редакция «Реального времени» начала работу на 13-м международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая.

Маргарита Головатенко