В Казани определили стоимость одного «квадрата» жилья для молодых семей на второй квартал 2022 года

В Казани установили норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья на второй квартал 2022 года для расчета платежеспособности молодых семей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно постановлению, норматив стоимости 1 кв. м составляет 101 776 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В январе стало известно, что в этом году жилье должны получить более 690 семей на общую сумму 1,2 млрд рублей. Его получат 40 многодетных и 50 молодых семей, а также 600 детей-сирот.



Накануне сообщалось, что правительство России увеличило максимальный размер кредита по льготной ипотеке. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит установлен до 12 млн , в других регионах страны — до 6 млн рублей.

Диана Жиленкова