На выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 показали кадры салона вертолета «Ансат Aurus»

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На международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022 представили салон вертолета «Ансат Aurus» , кадры публикует ТАСС.



Вертолеты «Ансат» на выставке представили в медицинской и бизнес-версии.

Как комментировали ранее в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», участники выставки могут ознакомиться с медицинским вертолетом «Ансат» в модифицированном облике. Вертолеты поставляют для Национальной службы санитарной авиации (НССА). На них установлена система электронной индикации «стеклянная кабина».

— <...> Также в натурной экспозиции представлен «Ансат Aurus» — сертифицированная версия вертолета «Ансат» премиум-класса. Первый «Ансат Aurus» уже был использован для обеспечения деловых перелетов на официальных мероприятиях, — рассказывали в пресс-службе.

Маргарита Головатенко