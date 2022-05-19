В Казани арестовали водителя Mercedes — он ездил с тонировкой, без знаков и пытался скрыться от инспекторов

Фото: 16.мвд.рф

В Казани задержали 23-летнего водителя сильно тонированного автомобиля Mercedes, который передвигался без государственных регистрационных знаков, сообщили в МВД по Татарстану.



Инспекторы заметили автомобиль во время несения службы по улице Пушкина. Они потребовали остановиться, но водитель попытался скрыться. Путем преследования автомобиль остановили. Инспекторы обнаружили, что номера машины находились в багажнике.

Казанец ранее уже привлекался к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

На него составили еще один административный материал за управление машиной с тонировкой, а еще материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Фигуранта арестовали на пять суток.

Фото: 16.мвд.рф

В начале мая сообщалось, что в Казани на водителя автомобиля Chevrolet составили десять административных материалов на общую сумму более 35 тысяч рублей. Он не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке машины и попытался скрыться.

Маргарита Головатенко