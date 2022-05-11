На казанца, пытавшегося скрыться от полицейских, составили 10 административных материалов
В Казани на водителя автомобиля Chevrolet составили десять административных материалов на общую сумму более 35 тысяч рублей. Он не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке машины и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.
Водитель, пытавшийся скрыться от полицейских, во время погони неоднократно грубо нарушал ПДД, чем подверг опасности других участников дорожного движения. 24-летнего казанца задержали. Проходить освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.
В Госавтоинспекции МВД по республике напомнили, что невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства не позволит избежать административной ответственности.
В Казани 9 мая произошло 73 ДТП, из них в четырех пострадали люди. В городе зарегистрировали опрокидывание, падение пассажира в общественном транспорте, наезд на велосипедиста, наезд на самокат.
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