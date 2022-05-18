Соцсети: в Казани неизвестные обстреляли семью с двумя детьми из газового пистолета

В Казани неизвестные открыли стрельбу по семье с двумя детьми. Об этом сообщает Mash Iptash.

По данным telegram-канала, злоумышленники были на белом Lexus. После нападения они скрылись с места происшествия, их ищут правоохранители. Инцидент произошел на улице Табеева.

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» сообщили об одном пострадавшем — мужчине. Его осмотрели врачи, оказали помощь, от госпитализации он отказался. Детей среди пострадавших не зафиксировано.

В апреле у села Чирпы Лаишевского района Татарстана автомобиль Renault Logan, в котором находились трое парней 25—26 лет, расстрелял неизвестный мужчина. Один человек скончался от ранений в грудь, двое — в больнице.



Татьяна Леухина